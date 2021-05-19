ГФС выявила в КГГА нарушения в уплате аренды за землю более чем на 100 млн грн

По результатам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники Государственной фискальной службы уличили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Установлено, что директор одного из обществ, с 2013 года по настоящее время, пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, и не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжелые последствия общественным интересам, а именно в виде непоступления средств за арендную плату в размере более 19 млн грн.

Также, при представлении декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земель коммунальной собственности, за период 2017-2018 годов, умышленно занизил площадь и нормативно денежную оценку земельного участка.

По фактам данных правонарушений директор упомянутой компании объявлен в розыск. Сейчас руководитель упомянутого предприятия скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры направленные на установление места нахождения разыскиваемого лица.

В КМДА виявлено порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн. За... Posted by Державна фіскальна служба України on Tuesday, May 18, 2021

"В рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц Киевской городской государственной администрации, к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной общины города Киева в виде необоснованно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве", - сообщают в ГФС.

По результатам обысков обнаружено и изъято кадастровые дела земельных участков расположенных в г. Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму свыше 100 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесено 11 уголовных производств относительно совершения уголовных правонарушений в сфере злоупотребление властью или служебным положением.