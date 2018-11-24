ГФС напоминает об обязательных платежах при ввозе "евроблях" с 25 ноября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы при ввозе "евроблях" должны будут оплатить таможенные платежи или внести залог

С 25 ноября украинцы при ввозе автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях") должны вносить обязательные таможенные платежи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу.

В фискальной службе напомнили, что законы о новых нормах ввоза "евроблях" в Украину вступают в силу с 00:00 25 ноября. С завтрашнего дня украинцы смогут временно ввозить такое авто сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом они не возвращаются.

Также украинцы имеют право ввозить "евробляхи" в режиме транзита при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей, которые подлежат уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения.

"При ввозе автомобиля, который был в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется. Таким образом, если резидент планирует сегодня осуществить пересечение таможенной границы Украины на автомобиле с иностранной регистрацией и вернуться после 00:00, то уплата таможенных платежей или денежного залога является обязательной", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинцы, которые покупают авто на европейских номерах, смогут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет.

Он также призывал владельцев "евроблях" прекратить акции протесты с перекрытием дорог.