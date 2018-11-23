Порошенко призвал прекратить акции "евроблях"

Порошенко заявил, что налоги от растаможки авто пойдут на "благое дело"
Президент Украины Петр Порошенко призывает прекратить акции протесты владельцев авто на иностранных номерах ("евроблях"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на его странице в Facebook.
Порошенко назвал подписанные законы о растаможке "евроблях" компромиссом между государством и владельцами авто.
"Чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - говорится в сообщении.
Он также призвал владельцев авто воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал законы о растаможке авто на "евробляхах". Этими законами предлагается внедрить новую модель налогообложения легковых автомобилей и ужесточить штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях".
Ранее также стало известно, что владельцы "евроблях" приостановили протесты. Активисты заявили, что больше не будут блокировать дороги, однако пообещали принять новый план действий.