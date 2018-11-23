Порошенко призвал прекратить акции "евроблях"

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что налоги от растаможки авто пойдут на "благое дело"

Президент Украины Петр Порошенко призывает прекратить акции протесты владельцев авто на иностранных номерах ("евроблях"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на его странице в Facebook.

Порошенко назвал подписанные законы о растаможке "евроблях" компромиссом между государством и владельцами авто.

"Чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - говорится в сообщении.

Он также призвал владельцев авто воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал законы о растаможке авто на "евробляхах". Этими законами предлагается внедрить новую модель налогообложения легковых автомобилей и ужесточить штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях".

Ранее также стало известно, что владельцы "евроблях" приостановили протесты. Активисты заявили, что больше не будут блокировать дороги, однако пообещали принять новый план действий.