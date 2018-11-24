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Законы о растаможке "евроблях" вступят в силу 25 ноября

Новости » Политика    24.11.2018 - 12:39
Законы о растаможке "евроблях" вступят в силу 25 ноября
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законы сегодня опубликовали в газете "Голос Украины"

Законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступят в силу завтра, 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в парламентской газете "Голос Украины".

Отметим, закон №8487 меняет модель акцизного налога, в частности, вводит базовые ставки акциза. Для новых авто с бензиновым двигателем до 3000 куб. см базовая ставка составит 50 евро, для более объемных двигателей - 100 евро. Для дизельных авто до 3500 куб. см ставка составит 75 евро, для более кубатурных - 150 евро.

Также к базовым ставкам будут применяться два коэффициента. В первом случае его величина зависит от объема двигателя, во втором - от возраста транспортного средства. Первый будет определяться путем деления объема двигателя (в куб. см) авто, которое предстоит растаможить, на 1000 куб. см. Второй коэффициент - это полное количество лет авто.

Этот закон предусматривает льготный период для легализации "евроблях". Второй документ регламентирует административную ответственность за нарушение сроков растаможки.

Напомним, ранее накануне президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под законами о растаможке авто на "евробляхах".

Верховная рада Украины также продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022 года.

 

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