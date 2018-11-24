ДФС нагадує про обов'язкові платежі при ввезенні "євроблях" з 25 листопада

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці при ввезенні "євроблях" мають сплатити митні платежі або внести заставу

З 25 листопада українці при ввезенні автомобілів на іноземній реєстрації ("євроблях") мають вносити обов'язкові митні платежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу.

У фіскальній службі нагадали, що закони про нові норми ввезення "євроблях" до України вступають в силу з 00:00 25 листопада. З завтрашнього дня українці зможуть тимчасово ввозити таке авто терміном до одного року і за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому вони не повертаються.

Також українці мають право ввозити "євробляхи" у режимі транзиту за умови внесення грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу.

"При ввезенні автомобіля, який був у користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається. Таким чином, якщо резидент планує здійснити перетин митного кордону України на автомобілі з іноземною реєстрацією і повернутися після 00:00, то сплата митних платежів чи грошової застави є обов'язковою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко заявляв, що українці, які купують авто на європейських номерах, зможуть платити 500 євро не контрабандистам, а в бюджет.

Він також закликав власників "євроблях" припинити акції протести з перекриттям доріг.