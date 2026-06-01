Геймченджер у небі: Ігнат розповів, яка зброя може потіснити авіацію РФ

Шведські винищувачі Gripen не змінять ситуацію на фронті миттєво, проте ракети Meteor на їхньому борту здатні потіснити російську авіацію від українських кордонів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Він закликав обережно ставитися до терміну "геймченджер", оскільки будь-яку зброю необхідно спочатку перевірити в реальних бойових умовах. Він навів як приклад винищувачі F-16, від яких також очікували швидких змін, проте Україна отримала дещо застарілі модифікації цих літаків.

Схожа ситуація, за його словами, складається і з Gripen. Очікується, що Україна отримає літаки модифікації C/D, які є старішою версією.

Водночас, пояснив Іінат, "гріпени" мають суттєві переваги: вони невибагливі у застосуванні, спроможні сідати на різні типи злітно-посадкових смуг та є найдешевшими у своєму класі за витратами на експлуатацію.

Чому ракети Meteor можуть змінити хід боїв

Однією з найголовніших переваг шведських літаків є їхня повна сумісність майже з усією номенклатурою західного озброєння - як американського, так і європейського типу.

"Ну і головне - ракета Meteor, яка може бути отим "геймченджером", якщо все вдасться у тактичному плані… Ця ракета може потіснити російську авіацію, яка атакує нас КАБами, від наших кордонів", - наголосив Ігнат.

Що відомо про Meteor

Ракета Meteor класу "повітря-повітря" вважається однією з найефективніших далекобійних ракет для ведення повітряного бою. Її заявлена дальність ураження перевищує 120 кілометрів, а за окремими оцінками може досягати близько 200 кілометрів.

Ключовою особливістю Meteor є прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє ракеті підтримувати високу швидкість практично на всій траєкторії польоту. Завдяки цьому вона зберігає значний запас енергії навіть на фінальній ділянці та залишається небезпечною для цілей, що активно маневрують.

Meteor призначена для знищення широкого спектра повітряних цілей, зокрема винищувачів, бомбардувальників, літаків-носіїв ракетного озброєння та великих безпілотників. Особливу загрозу вона становить для російських Су-35, Су-30, а також літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, які використовуються для координації повітряних операцій.