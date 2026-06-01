Геймченджер в небе: Игнат рассказал, какое оружие может потеснить авиацию РФ
Шведские истребители Gripen не изменят ситуацию на фронте мгновенно, однако ракеты Meteor на их борту способны потеснить российскую авиацию от украинских границ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
Он призвал осторожно относиться к термину "геймченджер", поскольку любое оружие необходимо сначала проверить в реальных боевых условиях. Он привел в пример истребители F-16, от которых также ожидали быстрых изменений, однако Украина получила несколько устаревшие модификации этих самолетов.
Похожая ситуация, по его словам, складывается и с Gripen. Ожидается, что Украина получит самолеты модификации C/D, которые являются более старой версией.
В то же время, пояснил Иинат, "грипены" имеют существенные преимущества: они неприхотливы в применении, способны садиться на различные типы взлетно-посадочных полос и являются самыми дешевыми в своем классе по затратам на эксплуатацию.
Почему ракеты Meteor могут изменить ход боев
Одним из главных преимуществ шведских самолетов является их полная совместимость почти со всей номенклатурой западного вооружения - как американского, так и европейского типа.
"Ну и главное - ракета Meteor, которая может быть тем "геймченджером", если все удастся в тактическом плане... Эта ракета может потеснить российскую авиацию, которая атакует нас КАБами, от наших границ", - подчеркнул Игнат.
Что известно о Meteor
Ракета Meteor класса "воздух-воздух" считается одной из самых эффективных дальнобойных ракет для ведения воздушного боя. Ее заявленная дальность поражения превышает 120 километров, а по отдельным оценкам может достигать около 200 километров.
Ключевой особенностью Meteor является прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете поддерживать высокую скорость практически на всей траектории полета. Благодаря этому она сохраняет значительный запас энергии даже на финальном участке и остается опасной для активно маневрирующих целей.
Meteor предназначена для уничтожения широкого спектра воздушных целей, в том числе истребителей, бомбардировщиков, самолетов-носителей ракетного вооружения и крупных беспилотников. Особую угрозу она представляет для российских Су-35, Су-30, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые используются для координации воздушных операций.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швеция безвозмездно передаст Украине 16 истребителей Gripen версий C и D. Кроме этого, Украина планирует приобрести еще 22 новых самолета современной модификации.
Стоит отметить, что возможная продажа Gripen обсуждалась сторонами еще до официального оформления сделки. О предварительных договоренностях и деталях переговоров РБК-Украина сообщало ранее.