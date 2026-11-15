Гетманцев розкритикував фінансову модель співпраці активістів: про що мова

Справа Шабуніна: що відомо

Нагадаємо, ще в липні 2025 року ДБР оголосило підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від проходження військової служби та використанні автомобіля, призначеного для потреб ЗСУ.

За даними слідчих ДБР, фігурант, який мобілізувався у 2022 році, тривалий час не з'являвся на службу, а прикривав свою відсутність відрядженнями. При цьому він перебував у цивільних установах, не пов’язаних із Силами оборони. При цьому він щомісяця отримував грошове забезпечення.

У Центрі протидії корупції заявили, що обшуки відбувалися без ухвали суду. Сам Шабунін звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той "користується війною, роблячи кроки в бік корупційного авторитаризму". Попри всі заяви ЦПК, Печерський районний суд Києва 15 липня обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Що відомо про Віталія Шабуніна та справу проти нього - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.