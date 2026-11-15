Гетманцев раскритиковал финансовую модель сотрудничества активистов: о чем идет речь

Дело Шабунина: что известно

Напомним, еще в июле 2025 года ГБР объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.

По данным следователей ГБР, фигурант, который мобилизовался в 2022 году, длительное время не появлялся на службу, а прикрывал свое отсутствие командировками. При этом он находился в гражданских учреждениях, не связанных с Силами обороны. При этом он ежемесячно получал денежное обеспечение.

В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "пользуется войной, делая шаги в сторону коррупционного авторитаризма". Несмотря на все заявления ЦПК, Печерский районный суд Киева 15 июля избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Что известно о Виталии Шабунине и деле против него - узнайте в материале РБК-Украина.