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Гетманцев раскритиковал финансовую модель сотрудничества активистов: о чем идет речь

14:36 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Даниил Гетманцев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев раскритиковал финансовые отношения между журналистом Юрием Николовым и организацией Виталия Шабунина, подвергнув сомнению полноту уплаты налогов по многомиллионным выплатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гетманцева в Telegram-канале, где он прокомментировал финансовые отношения между представителями антикоррупционной среды.

По словам нардепа, начиная с 2022 года Николов получил 5,3 млн грн. как физическое лицо-предприниматель, сотрудничая с организацией Шабунина.

Гетманцев заявил, что эти средства якобы выплачивались за почасовое участие журналиста в деятельности движения и предположил, что из-за использования упрощенной системы налогообложения государственный бюджет недополучил значительную сумму.

"Николов - ФЛП Шабунина. Да, он предприниматель из дружественной предпринимательской двухсотни ГПК, которая объединилась ради общего (бизнеса?) антикора", - написал глава парламентского комитета, добавив, что из полученных 5,3 млн грн "не уплачено армии 0,9 млн грн".

Помимо финансового аспекта парламентарий обратил внимание на регулярные совместные медийные выступления Николова и Шабунина и их публичную критику политических оппонентов.

По мнению Гетманцева, за такой активностью может стоять коммерческая заинтересованность, а сама практика привлечения ФЛП ставит вопрос о соответствии деятельности активистов тем стандартам прозрачности и подотчетности, которых они требуют от государственных органов.

В то же время, в своем сообщении Даниил Гетманцев не обнародовал первичных финансовых документов или результатов официальных проверок, подтверждающих приведенные суммы или устанавливающих факт нарушения налогового законодательства.

Сами Николов, Шабунин и представители ЦБК на момент публикации заявления публично не комментировали обвинения депутата.

Дело Шабунина: что известно

Напомним, еще в июле 2025 года ГБР объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.

По данным следователей ГБР, фигурант, который мобилизовался в 2022 году, длительное время не появлялся на службу, а прикрывал свое отсутствие командировками. При этом он находился в гражданских учреждениях, не связанных с Силами обороны. При этом он ежемесячно получал денежное обеспечение.

В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "пользуется войной, делая шаги в сторону коррупционного авторитаризма". Несмотря на все заявления ЦПК, Печерский районный суд Киева 15 июля избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Что известно о Виталии Шабунине и деле против него - узнайте в материале РБК-Украина.

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