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Гетманцев розкритикував фінансову модель співпраці активістів: про що мова

14:36 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Новіков
Гетманцев розкритикував фінансову модель співпраці активістів: про що мова Данило Гетманцев (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував фінансові відносини між журналістом Юрієм Ніколовим і організацією Віталія Шабуніна, поставивши під сумнів повноту сплати податків із багатомільйонних виплат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Гетманцева у Telegram-каналі, де він прокоментував фінансові відносини між представниками антикорупційного середовища.

За словами нардепа, починаючи з 2022 року Ніколов отримав 5,3 млн грн як фізична особа-підприємець, співпрацюючи з організацією Шабуніна.

Гетманцев заявив, що ці кошти нібито виплачувалися за погодинну участь журналіста в діяльності руху, та припустив, що через використання спрощеної системи оподаткування державний бюджет недоотримав значну суму.

"Ніколов - ФОП Шабуніна. Так, він підприємець з дружньої підприємницької двосотні ЦПК, яка обʼєдналася заради спільного (бізнесу?) антикору", - написав очільник парламентського комітету, додавши, що з отриманих 5,3 млн грн "не сплачено армії 0,9 млн грн".

Крім фінансового аспекту, парламентарій звернув увагу на регулярні спільні медійні виступи Ніколова та Шабуніна і їхню публічну критику політичних опонентів.

На думку Гетманцева, за такою активністю може стояти комерційна зацікавленість, а сама практика залучення ФОПів ставить питання щодо відповідності діяльності активістів тим стандартам прозорості та підзвітності, яких вони вимагають від державних органів.

Водночас у своєму дописі Данило Гетманцев не оприлюднив первинних фінансових документів чи результатів офіційних перевірок, які б підтверджували наведені суми або встановлювали факт порушення податкового законодавства.

Самі Ніколов, Шабунін та представники ЦПК на момент публікації заяви публічно не коментували звинувачення депутата.

Справа Шабуніна: що відомо

Нагадаємо, ще в липні 2025 року ДБР оголосило підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від проходження військової служби та використанні автомобіля, призначеного для потреб ЗСУ.

За даними слідчих ДБР, фігурант, який мобілізувався у 2022 році, тривалий час не з'являвся на службу, а прикривав свою відсутність відрядженнями. При цьому він перебував у цивільних установах, не пов’язаних із Силами оборони. При цьому він щомісяця отримував грошове забезпечення.

У Центрі протидії корупції заявили, що обшуки відбувалися без ухвали суду. Сам Шабунін звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той "користується війною, роблячи кроки в бік корупційного авторитаризму". Попри всі заяви ЦПК, Печерський районний суд Києва 15 липня обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Що відомо про Віталія Шабуніна та справу проти нього - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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