Гетманцев про програму з МВФ: на столі два варіанти

"Прийнятними буде будь-який варіант. Я знаю, що на столі обидва варіанти", - сказав він.

За його словами, від нової програми не треба очікувати якихось карколомних змін - структурні маяки, які є в чинній програмі, перейдуть у нову, можливо, за деяким винятком, або в дещо видозміненому вигляді.

"Ми дуже потребуємо нової програми, тому робимо все, щоб вона існувала", - додав Гетманцев.