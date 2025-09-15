RU

Гетманцев о программе с МВФ: на столе два варианта

Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Украина и МВФ пока не определились о продолжении формата сотрудничества. Возможна как новая программа, так и продолжение действующей.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина.

"Приемлемыми будет любой вариант. Я знаю, что на столе оба варианта", - сказал он.

По его словам, от новой программы не надо ожидать каких-то сногсшибательных изменений - структурные маяки, которые есть в действующей программе, перейдут в новую, возможно за некоторым исключением, или в несколько видоизмененном виде.

"Мы очень нуждаемся в новой программе, поэтому делаем все, чтобы она существовала", - добавил Гетманцев.

 

Программа с МВФ

Действующая программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров.

В августе глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина сказал, что "формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня".

Премьер-министр Юлия Свириденко 9 сентября заявила, что Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о новой программе финансирования. Решение по этому вопросу МВФ примет до конца года.

МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной. Как заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, при подготовке новой программы будет учитываться и временной горизонт войны. Эти параметры будут интегрированы в макроэкономические прогнозы и потребности страны.

