Гетманцев инициирует налоги для предпринимателей, зато дает льготы игорному бизнесу, - эксперт

Председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев лоббирует налоговые льготы для игорного бизнеса и повышение налогов для всех остальных, несмотря на коронавірусну кризис.

"Вдруг появляется законопроект финансового комитета, где глава Даниил Гетманцев, который дает огромные льготы на налогообложение игорного бизнеса. Чувствуете разницу между бизнесменами, которые теряют свой бизнес, и игорным бизнесом, которому льготы ввели? Налог на прибыль вообще уменьшили с 30 до 10%, втрое уменьшили стоимость лицензии. Военный сбор вообще забрали, только по выигрышу более 50 тысяч", - заявил Добродомов.

По его словам, ранее власти заявляли, что от легализации игорного бизнеса рассчитывают получить дополнительные средства в бюджет. Однако сейчас предоставляет им налоговые льготы, несмотря на то, что в госбюджете огромные дыры.

Другие же отрасли значительно больше пострадали от кризиса, и именно они нуждаются в поддержке, однако для них власти предлагают повысить налоги.

"С одной стороны, давайте мы повысим налоги, а с другой - давайте налоги снизим и сделаем льготы для игорного бизнеса. Необходимый бизнес в нашей стране сегодня! Причем предлагается сделать от 3 до 5 лет. Это означает, что этих обещанных от легализации игорного бизнеса денег в бюджете не будет. А у нас последнее вытащат. Затем последуют повышение акцизов, табак, топливо, алкоголь", - подчеркнул Добродомов.

Он также отметил: повышение налогов приведет к росту цен и в конечном счете за это заплатят обычные украинцы.