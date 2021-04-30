Власть должна снизить налоги для бизнеса, чтобы помочь пережить кризис, - нардеп

Власть должна помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса и расширить программы поддержки и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

"Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран, которые вы можете увидеть - и в Европе, и в Азии, и на других континентах, в Америке в частности". - сказал Железняк.

По его словам, фракция "Голос" зарегистрировала ряд законопроектов по увеличению поддержки для бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.

"Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период", - подчеркнул Железняк.

Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую возможность на уровне закона.

"Дать возможность сделать местным органам власти дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мэрами, они не прочь освободить от некоторых налогов определенный бизнес, опять есть таки - рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения", - сказал Железняк.