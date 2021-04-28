Повышение налогов в Украине спровоцирует замедление экономики и автоматически приведет к росту цен на товары и услуги.

"Повышение НДС вызывает мгновенный рост инфляции и увеличивает перераспределения в пользу бюджета из карманов людей и нормального бизнеса. Скорее это будет минус дополнительный, приведет к замедлению экономики", - сказал Найман.

По его словам, статистика всех стран показывает, что повышение НДС или акцизов вызывает мгновенное увеличение цен на эту величину. Поэтому, по его прогнозу, в случае повышения ставки НДС в Украине все цены на товары и услуги вырастут.

