Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев лобіює податкові пільги для грального бізнесу і підвищення податків для всіх інших, попри коронавірусну кризу.

"Раптом з’являється законопроєкт фінансового комітету, де голова Данило Гетманцев, який дає величезні пільги на оподаткування грального бізнесу. Відчуваєте різницю між бізнесменами, котрі втрачають свій бізнес, і гральним бізнесом, котрому пільги ввели? Податок на прибуток взагалі зменшили з 30 до 10%, втричі зменшили вартість ліцензії. Військовий збір взагалі забрали, лише по виграшу понад 50 тисяч", - заявив Добродомов.

За його словами, раніше влада заявляла, що від легалізації грального бізнесу розраховує отримати додаткові кошти до бюджету. Проте зараз надає їм податкові пільги, попри те, що у держбюджеті шалені дірки.

Інші ж галузі значно більше постраждали від кризи, і саме вони потребують підтримки, проте для них влада пропонує підвищити податки.

"З одного боку, давайте ми підвищимо податки, а з іншого - давайте ми податки зменшимо і зробимо пільги для грального бізнесу. Найнеобхідніший бізнес у нашій країні сьогодні! Причому пропонується зробити від 3 до 5 років. Це означає, що цих обіцяних від легалізації грального бізнесу грошей у бюджеті не буде. А у нас останнє витягнуть. Потім підуть підвищення акцизів, тютюн, пальне, алкоголь", - наголосив Добродомов.

Він також зазначив: підвищення податків призведе до зростання цін і кінець кінцем за це заплатять звичайні українці.