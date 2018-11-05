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Герус: ДТЭК Ахметова оставил жителей Зеленодольска без тепла

Новости » Энергетика    05.11.2018 - 09:19
Фото: Ринат Ахметов (twitter.com, fcshakhtar)
Фото: Ринат Ахметов (twitter.com, fcshakhtar)

По словам Геруса, ДТЭК не обеспечил углем Криворожскую ТЭС

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова не обеспечил углем Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС), которая находится в городе Зеленодольск Днепропетровской области, достаточным объемом угля, из-за чего местные жители, по состоянию на 4 ноября, остаются без тепла. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса на Facebook.

Как пишет Герус, город Зеленодольск в Днепропетровской области до 4 ноября находится без тепла.

"В этом городе находится Криворожская ТЭС, ею владеет компания ДТЭК Ахметова - они и здесь (кроме Луганской ТЭС) не обеспечили станцию достаточным объемом угля. Таким образом с 18 октября электростанция была остановлена, один блок в ремонте, а остальные 6 блоков находятся вне работы по причине "отсутствие топлива". Это еще одно следствие целенаправленной работы ДТЭК с целью давления и шантажа, чтобы добиться нужных ему решений", - написал эксперт.

Герус: ДТЭК Ахметова оставил жителей Зеленодольска без тепла

Таблица (facebook.com/andriy.gerus)

Он подчеркнул, что сейчас ДТЭК добивается дополнительного финансирования Луганской ТЭС на сумму около 850 млн грн, а также повышение цены электроэнергии по формуле "Роттердам+" и соответствующего повышения тарифов для потребителей с 1 января 2019 года.

"По состоянию на 1 ноября на складах Криворожской ТЭС было на 40% меньше угля, чем установленный Министерством минимальный неснижаемый остаток. Конечно, это ненормально, что государственные органы власти спокойно на такое смотрят. Но, пожалуй, невозможно одной рукой брать откаты, а другой ставить на место монополиста. Поэтому работает только одна рука. Таким образом, 14 тысяч жителей города, три школы, три детских сада и больница сегодня без тепла и без горячей воды, - заявил Герус.

По его данным, местные жители боятся открыто говорить о проблеме, поскольку могут потерять работу от основного работодателя в городе - ДТЭК-Криворожской ТЭС.

"Этот случай, конечно, поражает своим цинизмом. Заработать более 30 млрд грн на Роттердам+. Состояние Ахметова выросло более чем вдвое - до 12 млрд долл. Но более 10 тыс человек до сих пор держат без тепла, как заложников своего специфического стиля бизнеса. Столько повышений тарифов, движения в Европу, а по факту чистый феодализм, где у одних только обязанности, а у остальных - только права", - резюмировал Герус.

Герус: ДТЭК Ахметова оставил жителей Зеленодольска без теплаСкриншот (facebook.com/andriy.gerus)

Как известно, в октябре сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, так как Россия запретила ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции.

По словам Геруса, ДТЭК не сформировал летом запасы угля для отопительного сезона. В частности, эксперт указывал на критические запасы угля (антрацита) на Луганской ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией 1 млн украинцев в Луганской области.

Согласно документу, который есть в распоряжении РБК-Украина, правительство рекомендовало установить дополнительный платеж в ДТЭК "Востокэнерго", которая принадлежит Ахметову, для перевода Луганской ТЭС на газ, чтобы предупредить остановку электростанции. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное, должна установить дополнительный платеж ООО "ДТЭК Востокэнерго", чтобы покрыть дополнительные расходы Луганской ТЭС на производство электроэнергии с использованием природного газа в возобновлении поставок угля.

Ранее РБК-Украина писало, что министр энергетики Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит энергохолдингу ДТЭК Ахметова укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год. В частности, Насалик предложил правительству принять проект распоряжения под названием "Некоторые вопросы повышения безопасности энергоснабжения".

Согласно документу, планировалось, что Минэнерго, отказавшись от импорта топлива, и, несмотря на ценовую конкуренцию, загрузит генерирующие мощности ТЭС и ТЭЦ украинским углем газовой группы.

Это решение, как отмечается в пояснительной записке, "на пользу отечественного поставщика угля (то есть, ДТЭК, - ред.) позволит тепловой генерации сэкономить 900 млн гривен" и отказаться от дорого угля антрацитовой группы, который украинские энергетические компании вынуждены покупать из ЮАР, чтобы покрыть дефицит топлива (общую сумму по контрактам на закупку 1,4 млн тонн угля Минэнерго оценило в 3,7 млрд гривен). Сам дефицит Минэнерго под руководством Насалика оценило в 5 млн тонн в год.

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Новости Украины ДТЭКРинат Ахметовотопительный сезонАндрей Герус
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