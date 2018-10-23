Герус прогнозирует повышение цены э/э по формуле "Роттердам+" с 1 января

Фото: Андрей Герус

Герус уверен, что формула Роттердам+ для Ахметова теперь будет абсолютно уникальной

Цену на электроэнергию по формуле "Роттердам+" могут повысить с 1 января. Такое мнение выразил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Цену на газ отвязали от европейского хаба. Теперь она привязана к цене на украинском рынке - цена НАК Нафтогаз для промышленных потребителей (по предоплате). Как видим, основное желание - тогда можно менять формулы. Теперь формула Роттердам+ для угля Ахметова будет абсолютно уникальной и единственной. Отменят ли и ее? Думаю, нет, слишком сильно присели на этот многомиллиардный денежный поток. Более того, учитывая цинизм тарифообразования и "независимость" регулятора, могут еще повысить цену э/э по формуле Роттердам+ с 1 января", - написал Герус.

Он допустил, что цену будут повышать снова для промышленности и увеличивать разрыв в тарифах между населением и бизнесом (перекрестное субсидирование).

"А разрыв между тарифами бизнеса и населения уже опять такой же, как был в 2014 году до 5 этапов повышения тарифов для населения (45 млрд грн спецдоплаты ложится на небытовых потребителей). Хотя тогда это делалось, чтобы ликвидировать перекрестное субсидирование. Опять обманули, вот такие реформы", - отметил эксперт.

Скриншот (facebook.com/andriy.gerus)

Напомним, по подсчетам Геруса, цена электроэнергии завышена на 15% за счет функционирования формулы "Роттердам+".

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг через формулу "Роттердам+".

В рамках расследования дела Соломенский районный суд Киева предоставил НАБУ разрешение на доступ к счетам компании Рината Ахметова "ДТЭК Днепроэнерго" в "Укрсоцбанке".

Как писало РБК-Украина, министр энергетики Украины Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит энергохолдингу ДТЭК укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год.