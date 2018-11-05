Герус: ДТЕК Ахметова залишив мешканців Зеленодольська без тепла

Фото: Рінат Ахметов (twitter.com, fcshakhtar)

За словами Геруса, ДТЕК не забезпечив вугіллям Криворізьку ТЕС

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова не забезпечив вугіллям Криворізьку теплоелектростанцію (ТЕС), яка знаходиться у місті Зеленодольськ Дніпропетровської області, достатнім обсягом вугілля, через що місцеві мешканці, станом на 4 листопада, залишаються без тепла. Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса на Facebook.

Як пише Герус, місто Зеленодольськ у Дніпропетровській області до 4 листопада знаходиться без тепла.

"У цьому місті знаходиться Криворізька ТЕС, нею володіє компанія ДТЕК Ахметова - вони і тут (окрім Луганської ТЕС) не забезпечили станцію достатнім обсягом вугілля. Таким чином з 18 жовтня електростанція була зупинена, один блок у ремонті, а решта 6 блоків знаходяться поза роботою із причиною "отсутствие топлива". Це ще один наслідок цілеспрямованої роботи ДТЕКу з метою тиску та шантажу, щоб добитися потрібних йому рішень", - написав експерт.

Таблиця (facebook.com/andriy.gerus)

Він підкреслив, що зараз ДТЕК добивається додаткового фінансування Луганської ТЕС на суму близько 850 млн грн, а також підвищення ціни електроенергії за формулою "Роттердам+" та відповідного підвищення тарифів для споживачів із 1 січня 2019 року.

"Станом на 1 листопада на складах Криворізької ТЕС було на 40% менше вугілля, аніж Міністерством встановлений мінімальний незнижуваний залишок. Звісно, це ненормально, що державні органи влади спокійно на таке дивляться. Але, мабуть, неможливо одною рукою брати відкати, а іншою ставити на місце монополіста. Тому працює тільки одна рука. Таким чином, 14 тисяч мешканців міста, три школи, три дитячих садочки та лікарня до сьогодні без тепла та без гарячої води, - заявив Герус.

За його даними, місцеві жителі бояться відкрито говорити про проблему, оскільки можуть втратити роботу від основного роботодавця у місті - ДТЕК-Криворізької ТЕС.

"Цей випадок, звичайно, вражає своїм цинізмом. Заробити понад 30 млрд грн на Роттердам+. Статки Ахметова виросли більш ніж вдвічі - до 12 млрд дол. Але понад 10 тис людей досі тримають без тепла, як заручників свого специфічного стилю бізнесу. Стільки підвищення тарифів, руху у Європу, а по факту чистий феодалізм, де в одних лише обов`язки, а в інших - лише права", - резюмував Герус.

Скріншот (facebook.com/andriy.gerus)

Як відомо, у жовтні склалася критична ситуація з поставками вугілля на ТЕС у Щастя, так як Росія заборонила ДТЕК відвантажувати вугілля з Ростовської області на адресу станції.

За словами Геруса, ДТЕК не сформував влітку запаси вугілля для опалювального сезону. Зокрема, експерт вказував на критичні запаси вугілля (антрациту) на Луганській ТЕС, яка забезпечує електроенергією 1 млн українців у Луганській області.

Згідно з документом, який є у розпорядженні РБК-Україна, уряд рекомендував встановити додатковий платіж ДТЕК "Східенерго", яка належить Ахметову, для переведення Луганської ТЕС на газ, щоб попередити зупинку електростанції. Так, Національна комісія, що здійснює державне, має встановити додатковий платіж ТОВ "ДТЕК Східенерго", щоб покрити додаткові витрати Луганської ТЕС на виробництво електроенергії з використанням природного газу до відновлення поставок вугілля.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр енергетики Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить енергохолдингу ДТЕК Ахметова зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік. Зокрема, Насалик запропонував уряду прийняти проект розпорядження під назвою "Деякі питання підвищення безпеки енергопостачання". Згідно з документом, планувалось, що Міненерго, відмовившись від імпорту палива, і, незважаючи на цінову конкуренцію, завантажить генеруючі потужності ТЕС і ТЕЦ українським вугіллям газової групи.

Це рішення, як зазначається у пояснювальній записці, "на користь вітчизняного постачальника вугілля (тобто, ДТЕК, - ред.) дозволить тепловій генерації заощадити 900 млн гривень" і відмовитися від дорого вугілля антрацитної групи, що українські енергетичні компанії змушені купувати з ПАР, щоб покрити дефіцит палива (загальну суму за контрактами на закупівлю 1,4 млн тонн вугілля Міненерговугілля оцінило в 3,7 млрд гривень). Сам дефіцит Міненерго під керівництвом Насалика оцінило в 5 млн тонн на рік.