Кабмин согласовал платеж Ахметову для перевода Луганской ТЭС на газ

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Луганская ТЭС переходит на газ в связи с блокадой поставок угля из России

Кабинет министров Украины рекомендует установить дополнительный платеж ДТЭК "Востокэнерго", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, для перевода Луганской ТЭС на газ, чтобы предотвратить остановку электростанции. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Кабмин рекомендовал Национальной комиссии, которая осуществляющей государственное, установить дополнительный платеж ООО "ДТЭК Востокэнерго", чтобы покрыть дополнительные расходы Луганской ТЭС на производство электроэнергии с использованием природного газа до восстановления поставок угля.

Отметим, в октябре сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, так как Россия запретила ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории России, поставки угля фактически заблокированы. Нынешних запасов хватит на 4-5 суток, поэтому принято решение перевести ее на газ.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ компенсировала компании Ахметова поставки электроэнергии в оккупированные районы Донбасса на сумму 713,68 млн гривен.

Отметим, ранее Минэнерго уже заявляло, что запасов угля на складах Луганской ТЭС осталось на 5 суток. Как сообщил РБК-Украина источник на рынке, знакомый с положением на ТЭС, ситуация остается контролируемой.