ДТЭК не сформировал летом запасы угля для отопительного сезона, - Герус

Фото: Андрей Герус (из открытых источников)

Критическая ситуация на Луганской ТЭС вызвана неэффективным менеджментом ДТЭК, убежден Герус

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова не сформировал летом запасы угля для отопительного сезона. Об этом написал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию, которая сложилась на Луганской теплоэлектростанции (ТЭС).

Эксперт отметил, что на Луганской ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией 1 млн украинцев в Луганской области, угля (антрацита) осталось только на 3 дня.

"Поставки угля из России заблокированы, а это был единственный источник поставок. Луганская область это также линия фронта и военные объекты. К этому привел новый стиль менеджмента ДТЭК: не формировать летом запасы угля для отопительного периода, а до последнего держать минимальные склады, требуя повышения тарифов или других преференций. Включается шантаж и Волынець, который пугает веерными отключениями, дефицитом угля и неуплатой зарплат шахтерам", - написал Герус.

"В принципе и в таких ситуациях предусмотрена "защита от дурака", точнее от такого "эффективного" менеджмента. Для ТЭС есть резервное топливо - газ. И ТЭС обязана включаться на газе по команде диспетчера "Укрэнерго", - добавил эксперт.

При этом, по его словам, если тариф на угольных блоках 1,75 грн/квт-ч, то себестоимость на газовых возле 3,4 грн за кВт-ч.

"Компания ДТЭК считает, что раз они не запаслись углем, и должны работать на газу, то кто-то теперь должен компенсировать им убытки за высшую себестоимость "газовой" электроэнергии. Такая разница составляет более 400 млн грн в месяц. В некоторых головах даже появлялась идея, чтобы задним числом повысить оптовую цену э/э на 4 квартал. От имени потребителей сразу предупреждаю, что такое сразу будет оспорено в судах, а еще это гарантированное уголовное производство, потому что это очевидно незаконно", - написал Герус.

Скриншот (facebook.com/andriy.gerus)

Напомним, как писало РБК-Украина, по состоянию на 29 октября, запасов угля на складах Луганской теплоэлектростанции оставалось на 5 суток работы.

Согласно документу, который есть в распоряжении РБК-Украина, Кабинет министров Украины рекомендовал установить дополнительный платеж ДТЭК "Востокэнерго", которая принадлежит Ахметову, для перевода Луганской ТЭС на газ, чтобы предупредить остановку электростанции.

Как известно, октябре сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, так как Россия запретила ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории России, поставки угля фактически заблокированы.

По данным "Наших грошей", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, компенсировала Ахметову 714 млн гривен за поставку электроэнергии на оккупированный Донбасс.

Ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит энергохолдингу ДТЭК Ахметова укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год.

В частности, Насалик предложил правительству принять проект распоряжения под названием "Некоторые вопросы повышения безопасности энергоснабжения". Исходя из документа, Минэнерго планирует, отказавшись от импорта топлива, и, несмотря на ценовую конкуренцию, загрузить генерирующие мощности ТЭС и ТЭЦ украинским углем газовой группы.

В пояснительной записке к проекту распоряжения указывается, что это решение "в пользу отечественного поставщика угля (то есть, ДТЭК, - ред.) позволит тепловой генерации сэкономить 900 млн гривен" и отказаться от дорого угля антрацитовой группы, который украинские энергетические компании вынуждены покупать из ЮАР, чтобы покрыть дефицит топлива (общую сумму по контрактам на закупку 1,4 млн тонн угля Минэнергоугля оценило в 3,7 млрд гривен). Сам дефицит ведомство Насалика оценило в 5 млн тонн в год.