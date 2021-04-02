Германия внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Россией, - Маас

Германия внимательно следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией. Сейчас необходима деэскалация.
Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает пресс-служба немецкого министерства.
Маас вечером 2 апреля провел разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Мы внимательно следим за ситуацией на границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не ставить под угрозу режим прекращения огня", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Британия внимательно следит за действиями Российской Федерации у украинской границы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.
Зеленский 2 апреля также обсудил ситуацию на украинской границе с президентом США Джо Байденом. Байден заявил о поддержке Украины.
РБК-Украина писало, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.