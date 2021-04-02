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Німеччина уважно стежить за ситуацією на кордоні України з Росією, - Маас

Автор: Инна Собора

Німеччина уважно стежить за ситуацією на кордоні між Україною і Росією. Зараз необхідна деескалація.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас, повідомляє прес-служба німецького міністерства.

Маас ввечері 2 квітня провів розмову з українським колегою Дмитром Кулебой.

"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні і згодні з Україною: зараз потрібна деескалація, щоб не ставити під загрозу режим припинення вогню", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Британія уважно стежить за діями Російської Федерації біля українського кордону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російської агресії.

Зеленський 2 квітня також обговорив ситуацію на українському кордоні з президентом США Джо Байденом. Байден заявив про підтримку України.

РБК-Україна писало, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

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Новини України кордонэскалацияГайко Маас
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