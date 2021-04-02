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Британия: мы внимательно следим за действиями РФ у границы Украины

Новина українською → Лондон, Пятница 02 апреля 2021 19:14
Британия: мы внимательно следим за действиями РФ у границы Украины Фото: Доминик Рааб (flickr.com/number10gov)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Британия внимательно следит за действиями Российской Федерации у украинской границы. И подчеркнул, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию будет иметь для нее тяжелые последствия.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД Украины.

"Доминик Рааб заверил Дмитрия Кулебу, что Лондон внимательно следит за действиями России. Он подтвердил, что Великобритания полностью солидарна с Украиной и выразил убеждение, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию будет иметь для нее тяжелые последствия", - говорится в сообщении.

В ходе разговора украинский министр проинформировал своего британского коллегу о действиях России, которая осуществляет не только военную эскалацию на линии соприкосновения с Донбассом и в Крыму, но и эскалацию дезинформации и российской пропаганды.

"Российская пропаганда не оставляет попыток навязать заблуждение о каких-то якобы планах Украины осуществить какие-то военные действия или провокации. Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру ", - отметил Кулеба.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили усиленную политическую и политику безопасности взаимодействие Украины и Британии на фоне обострения Россией ситуации по безопасности.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.

В частности, военную агрессию у границ Украины обсудили Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.

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