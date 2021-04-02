Зеленский об агрессии РФ: армия способна дать отпор, но будем идти дипломатическим путем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор любому. Однако, по его словам, Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.
"Наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который избрала Украина для реинтеграции оккупированных территорий", - заявил он.
Президент подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку международных партнеров, в частности Европы и Соединенных Штатов.
"Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел с (президентом США Джо, - ред.) Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Байден заверил, что Украина никогда не останется один на один с агрессией России", - добавил Зеленский.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в Соединенных Штатах. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.