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Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины, - Politico

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 18:03
Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины, - Politico Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден обсудили информацию о стягивании Россией войск к украинской границе. Байден заявил о поддержке Украины.

Об этом рассказало издание Politico.

По данным информированных источников издания, разговор Байдена и Зеленского длился около 30-40 минут. Байден, как рассказали источники, заявил Зеленскому, что "верит в Украину".

Отметим, это первый разговор Зеленского с Байденом после инаугурации американского президента. Однако Байден уже успел поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, затронув вопрос войны в Украине.

Телефонный разговор Байдена с Зеленским произошел после того, как на Донбассе в результате обстрела погибли четверо военных, а Россия начала взимать своих военных к украинской границе.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств Украины и США. Руководитель Пентагона Ллойд Остин пообещал, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине с Россией.

До этого украинская разведка заявила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе. Разведка считает, что российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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