Германия профинансировала работу ВОЗ на Донбассе

Фото: представители ВОЗ на Донбассе (who.int)

Средства рассчитаны на два года

Правительство Германии выделило дополнительно 1 млн евро для работы Всемирной организации здравоохранения на востоке Украины. Ранее ВОЗ уже была профинансирована на 3,5 млн евро.

Об этом сообщили в посольстве Германии.

Отмечается, что средства были предоставлены по просьбе ВОЗ, поскольку сфера здравоохранения на Донбассе остается "в особо сложном положении".

ВОЗ будет оказывать помощь жителям по обе стороны линии разграничения. Среди прочего, средства пойдут на медицинское сопровождение и лечение больных с острыми и хроническими заболеваниями, пациентов с посттравматическими расстройствами, а также мероприятия по подготовке и повышению квалификации медперсонала.

В посольстве также напомнили, что в прошлом месяце Германия увеличила поддержку ЮНИСЕФ, которая также работает на Донбассе. В частности, были выделены еще 2 млн евро, которые тоже рассчитаны на два года.

"Настоящим ассигнованием Германия в очередной раз увеличивает свою гуманитарную помощь для людей в Украине. Выделив 21 млн. евро в 2019 году и почти 20 млн. евро до сих пор в текущем году, Германия остается важнейшим двусторонним гуманитарным партнером Украины", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, сегодня и завтра в Германии состоится встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", которые обсудят урегулирование ситуации на Донбассе.

В Берлин уже направились глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

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Автор: Роман Калиниченко