Советники нормандского формата сегодня встретятся в Берлине, Козак уже прибыл

Фото: Дмитрий Козак (sputnik md)

Ожидается, что стороны обсудят политическое урегулирование на Донбассе

В столице Германии Берлине 3-4 июля пройдет встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", которые обсудят урегулирование на Донбассе. Российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин. Здесь запланирована встреча политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Ожидается, что на встрече обсудят широкий круг вопросов по реализации минских соглашений, в частности, по политическому урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, в середине июня глава Офиса президента Украины Андрій Єрмак заявлял, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" ожидалась в ближайшие недели.

Он также заявлял, что на следующей встрече лидеров "нормандской четверки" должны достичь соглашения о мире на Донбассе с конкретными сроками; предполагается, что президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии могут провести такую встречу в ближайшие месяцы.

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Автор: РБК-Украина