ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ермак и Резников едут на нормандскую встречу в Берлине

Новости » Политика     03.07.2020 - 13:36
Ермак и Резников едут на нормандскую встречу в Берлине
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Сегодня в Берлине пройдет встреча политических советников

Во встрече советников нормандского формата в Берлине примут участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. Встреча пройдет сегодня, 3 июля.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что Ермак в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер Резников, сегодня посетит с рабочим визитом Германию.

"Запланирована встреча с политическими советниками лидеров стран-участниц нормандского формата", - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента уточнили, что стороны обсудят прогресс в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, выполнение соглашений декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже и перспективы проведения следующего такого саммита, но уже в Берлине.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассАндрей ЕрмакНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь