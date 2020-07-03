Ермак и Резников едут на нормандскую встречу в Берлине

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Сегодня в Берлине пройдет встреча политических советников

Во встрече советников нормандского формата в Берлине примут участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. Встреча пройдет сегодня, 3 июля.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что Ермак в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер Резников, сегодня посетит с рабочим визитом Германию.

"Запланирована встреча с политическими советниками лидеров стран-участниц нормандского формата", - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента уточнили, что стороны обсудят прогресс в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, выполнение соглашений декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже и перспективы проведения следующего такого саммита, но уже в Берлине.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.

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Автор: РБК-Украина