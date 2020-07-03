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Німеччина профінансувала роботу ВООЗ на Донбасі

Новини » Політика     03.07.2020 - 13:46
Німеччина профінансувала роботу ВООЗ на Донбасі
Фото: представники ВООЗ на Донбасі (who.int)

Кошти розраховані на два роки

Уряд Німеччини виділив додатково 1 млн євро для роботи Всесвітньої організації охорони здоров’я на сході України. Раніше ВООЗ вже була профінансована на 3,5 млн євро.

Про це повідомили у посольстві Німеччини.

Зазначається, що кошти були надані на прохання ВООЗ, оскільки сфера охорони здоров’я на Донбасі залишається "в особливо скрутному становищі".

ВОЗ буде надавати допомогу жителям по обидва боки лінії розмежування. Серед іншого, кошти підуть на медичний супровід та лікування хворих з гострими і хронічними захворюваннями, пацієнтів з посттравматичними розладами, а також заходи з підготовки й підвищення кваліфікації медперсоналу.

У посольстві також нагадали, що минулого місяця Німеччина збільшила підтримку ЮНІСЕФ, яка також працює на Донбасі. Зокрема, були виділені ще 2 млн євро, які теж розраховані на два роки.

"Теперішнім асигнуванням Німеччина вкотре збільшує свою гуманітарну допомогу для людей в Україні. Надавши 21 млн. євро у 2019 році та майже 20 млн. євро дотепер у поточному році, Німеччина залишається найважливішим двостороннім гуманітарним партнером України", - наголосили у посольстві.

Нагадаємо, сьогодні та завтра у Німеччині відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", які обговорять врегулювання ситуації на Донбасі.

До Берліна вже виїхали глава Офісу президента України Андрій Єрмак і віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ВООЗДонбасГермания
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