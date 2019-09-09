Германия не признает "выборы" в оккупированном Крыму

Правительство Германии отказалось признавать "местные выборы" в окупированном Крыму, которые провели 8 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Германии в Twitter.

Сообщается, что Крым - незаконно аннексирован Россией и выборы на украинской территории должны быть организованы Украиной.

Напомним, Европейский союз не признает результаты местных российских выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове 8 сентября. В заявлении отмечается, что Европейский союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Польши Яцек Чапутоич заявил, что его страна неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он назвал Крым частью территории Украины, которую в марте 2014 Россия аннексировала, что является грубым нарушением международного права.

Отметим, на полуострове прошли "выборы" в законодательное собрание Севастополя, а также в "республиканский парламент" и 265 представительных органов оккупационной власти. Украинская прокуратура просила жителей Крыма не участвовать в "выборах" на полуострове.