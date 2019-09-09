Німеччина не визнає "вибори" в окупованому Криму

Уряд Німеччини відмовився визнавати "місцеві вибори" в окупованому Криму, які відбулися 8 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини в Twitter.

Зазначається, що Крим - незаконно анексований Росією і вибори на українській території повинні бути організовані Україною.

Нагадаємо, Європейський союз не визнає результатів місцевих російських виборів, проведених на окупованому Кримському півострові 8 вересня. У заяві наголошується, що Європейський союз залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС Польщі Яцек Чапутоич заявив, що його країна незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Він назвав Крим частиною території України, яку в березні 2014 Росія анексувала, що є грубим порушенням міжнародного права.

Зазначимо, на півострові пройшли "вибори" в законодавчі збори Севастополя, а також в "республіканський парламент" і 265 представницьких органів окупаційної влади. Українська прокуратура просила жителів Криму не брати участь у "виборах" на півострові.