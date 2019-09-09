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Евросоюз не признает "выборы" в оккупированном Крыму

Новости » Политика    09.09.2019 - 15:19
Евросоюз не признает "выборы" в оккупированном Крыму
Иллюстративное фото (из открытых источников)

"Выборы" в Крыму прошли 8 сентября

Европейский союз не признает результаты местных российских выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове 8 сентября. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

Сообщается, что Евросоюз не признает "выборы" в Крыму, так как не признает аннексию полуострова с Россией.

"Европейский союз не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Любые люди, избранные на Крымском полуострове, претендующих на "представление" интересов населения и Севастополя, не будут признаны как представители этих территорий, принадлежащих Украине", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Европейский союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутоич заявил, что его страна неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он назвал Крым частью территории Украины, которую в марте 2014 Россия аннексировала, что является грубым нарушением международного права.

Отметим, на полуострове прошли "выборы" в законодательное собрание Севастополя, а также в "республиканский парламент" и 265 представительных органов оккупационной власти. Украинская прокуратура просила жителей Крыма не участвовать в "выборах" на полуострове.

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