ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша не признает результаты "выборов" в оккупированном Крыму

Новости » Политика    08.09.2019 - 22:27
Польша не признает результаты "выборов" в оккупированном Крыму
Фото: глава МИД Польши Яцек Чапутович (Rzeczpospolita)

Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Министерство иностранных дел Польши считает незаконными так называемые "местные выборы", организованные властью РФ 8 сентября на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Украине.

В заявлении говорится, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Аннексия Крыма, части территории Украины, в марте 2014 со стороны РФ была грубым нарушением международного права, отметили в посольстве.

"В этом контексте действия, которые совершают российские власти в оккупированном Крыму, Польша считает нелегальными, а результаты любых "выборов" недействительными", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Польше обратили внимание на ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму, ограничение свободы собраний и вероисповедания, регулярные случаи бесправных задержаний людей, что особым образом касается крымских татар.

Напомним, РБК-Украина писало, что Грузия не признает так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму.

Также Литва не признает результаты проведения так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с проведение Россией "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также в МИД призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ.

Грузия не признает "выборы" в оккупированном Крыму Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму
Новости Украины КрымПольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь