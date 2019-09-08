Польша не признает результаты "выборов" в оккупированном Крыму

Фото: глава МИД Польши Яцек Чапутович (Rzeczpospolita)

Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Министерство иностранных дел Польши считает незаконными так называемые "местные выборы", организованные властью РФ 8 сентября на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Украине.

В заявлении говорится, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Аннексия Крыма, части территории Украины, в марте 2014 со стороны РФ была грубым нарушением международного права, отметили в посольстве.

"В этом контексте действия, которые совершают российские власти в оккупированном Крыму, Польша считает нелегальными, а результаты любых "выборов" недействительными", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Польше обратили внимание на ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму, ограничение свободы собраний и вероисповедания, регулярные случаи бесправных задержаний людей, что особым образом касается крымских татар.

Напомним, РБК-Украина писало, что Грузия не признает так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму.

Также Литва не признает результаты проведения так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с проведение Россией "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также в МИД призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ.