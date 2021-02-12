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Германия предоставит убежище полсотни белорусских оппозиционеров

Автор: Даша Харченко

Германия предоставит политическое убежище 50 оппозиционерам из Беларуси. Их имена не разглашаются.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

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По данным издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях.

Напомним, в январе в Беларуси по политическим мотивам задержали как минимум 873 человек. Известно также о задержании шести несовершеннолетних.

Как писало РБК-Украина, Следственный комитет Беларуси обратился к Польше с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

Вице-президент Европарламента Никола Бор призвала расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Она подчеркнула, что персональных санкций в отношении силовиков недостаточно.

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