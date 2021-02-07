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Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta

Минск, Воскресенье 07 февраля 2021 10:11
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta
Фото: Роман Протасевич (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Белорусский Следком направил польской стороне соответствующие документы.

Об этом сообщил начальник международно-правового отделения СК Михаил Вавуло, передает пресс-служба ведомства.

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С этой страной у нас подписан международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - сказал Вавуло.

Как отметил представитель СК, основателям Telegram-канала "не удастся избежать наказания, где бы они не прятались".

Напомним, в ноябре прошлого года основателей Neхta Путило и Протасевича обвинили в разжигании социальной вражды к представителям власти и правоохранителям. Тогда белорусский режим объявил Путило и Протасевича в розыск.

Позже белорусский режим объявил Путило и Протасевича террористами. Основателей Nexta внесли в список террористов.

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