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Німеччина надасть притулок півсотні білоруських опозиціонерів

Автор: Даша Харченко

Німеччина надасть політичний притулок 50 опозиціонерам з Білорусі. Їхні імена не розголошуються.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung з посиланням на відповідь МВС ФРН на депутатський запит.

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За даними видання, йдеться про опозиціонерів та їхні сім'ї.

Нагадаємо, у січні в Білорусі з політичних мотивів затримали щонайменше 873 осіб. Відомо також про затримання шести неповнолітніх.

Як писало РБК-Україна, Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича.

Віце-президент Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Вона наголосила, що персональних санкцій щодо силовиків недостатньо.

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