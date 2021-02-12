Німеччина надасть притулок півсотні білоруських опозиціонерів

Німеччина надасть політичний притулок 50 опозиціонерам з Білорусі. Їхні імена не розголошуються.
Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung з посиланням на відповідь МВС ФРН на депутатський запит.
За даними видання, йдеться про опозиціонерів та їхні сім'ї.
Нагадаємо, у січні в Білорусі з політичних мотивів затримали щонайменше 873 осіб. Відомо також про затримання шести неповнолітніх.
Як писало РБК-Україна, Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича.
Віце-президент Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Вона наголосила, що персональних санкцій щодо силовиків недостатньо.