В Беларуси в январе задержали почти 900 человек по политическим мотивам
В январе в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 873 человек. Известно также о задержании шести несовершеннолетних.
По его данным, задержали 39у женщину и 475 мужчин.
По данным центра, в январе этого года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестовали 304 человек: 173 человека наказали арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека - максимальным арестом на 25 суток.
При этом 137 были оштрафованы. Двое задержанных получили наказание в виде ареста и штрафа.
Правозащитники подчеркивают, что 40 протоколов отправили на доработку, и только шесть административных дел прекращено.
Напомним, в России задержали четверо граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных.
Как писало РБК-Украина, Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.
Добавим также, в списке политзаключенных центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.