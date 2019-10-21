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Германия не исключает техническую отсрочку Brexit

Новости » Политика    21.10.2019 - 14:55
Германия не исключает техническую отсрочку Brexit
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

В то же время Берлин надеется на ратификацию сделки о Brexit

Германия не исключает, что процесс выхода Британии из Евросоюза (Brexit) затянется и ему потребуется техническая отсрочка. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

Он подчеркнул, что надеется на положительное голосование в парламенте Британии.

"Я надеюсь, что британская нижняя палата, проявив необходимую ответственность, сможет принять решение по этому вопросу сегодня, и что на основе этого решения мы сможем добиться упорядоченного Brexit…Если в Британии возникнут проблемы с ратификацией, я не исключаю, что может быть короткая техническая отсрочка", - отметил Маас.

Напомним, ранее сообщалось, что дипломаты в Брюсселе готовы разрешить правительству Британии отсрочить выход из Европейского союза (Brexit) до февраля 2020 года.

В то же время член кабинета министров Британии Майкл Хоув заявил, что Лондон намерен выйти из состава Европейского союза в запланированную дату, 31 октября. Он также отметил, парламент "не может изменить решимость правительства" и заставить премьер-министра Бориса Джонсона передумать.

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