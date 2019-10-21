Німеччина не виключає технічну відстрочку Brexit

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

У той же час Берлін сподівається на ратифікацію угоди про Brexit

Німеччина не виключає, що процес виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) затягнеться і йому буде потрібна технічна відстрочка. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Reuters.

Він підкреслив, що сподівається на позитивне голосування в парламенті Британії.

"Я сподіваюся, що британська нижня палата, проявивши необхідну відповідальність, зможе прийняти рішення з цього питання сьогодні, і що на основі цього рішення ми зможемо домогтися впорядкованого Brexit...Якщо в Британії виникнуть проблеми з ратифікацією, я не виключаю, що може бути коротка технічна відстрочка", - зазначив Маас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дипломати в Брюсселі готові дозволити уряду Британії відстрочити вихід з Європейського союзу (Brexit) до лютого 2020 року.

У той же час член кабінету міністрів Британії Майкл Хоув заявив, що Лондон має намір вийти зі складу Європейського союзу в заплановану дату, 31 жовтня. Він також зазначив, що парламент "не може змінити рішучість уряду" і змусити прем'єр-міністра Бориса Джонсона передумати.