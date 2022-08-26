Германия готова искать компромисс с ЕС по запрету виз для россиян, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности к компромиссу в европейских дебатах по вопросу о предоставлении гражданам РФ туристических виз для въезда в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Ведомство федерального канцлера и министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремления всех сторон, отметила Бербок.

По ее мнению, не стоит привлекать к ответственности всех россиян за войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Анналена Бербок подчеркнула, что канцлер Германии Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для россиян на въезд в ЕС.

Напомним, в ЕС все еще нет единого мнения о введении ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет выдачи виз для россиян, потому что не хочет усложнять возможности бежать от диктатуры руководства страны.

Ранее Шольц заявлял, что он против запрета въезда граждан России в ЕС. По его мнению, это война Путина, а не россиян.

Несколько стран-участниц ЕС могут ввести запрет на выдачу виз для россиян самостоятельно.

Между тем Чехия предложит ЕС альтернативу визовому бану для россиян - полная приостановка упрощенного визового режима с Россией и Беларусью.