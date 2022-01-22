Германия должна прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", - заявил министр.

По его словам, сегодня как никогда важно единство Запада в отношении России для ее сдерживания.

"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - считает Кулеба.

Вместе с тем, он поблагодарил Германию за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - добавил он.

"Крым не вернется в состав Украины"

Глава ВМС Германии, вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым. При этом он отметил, что цель Путина - не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

Украина уже ответила главе ВМС Германии на слова о Крыме и Путине и требует от страны разъяснения.

Оружия не будет

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие, потому что ее страна придерживается позиции - "не поставлять летальное оружие в зоны конфликта".

Германия заблокирована поставка оружия Украине из Эстонии

Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ. Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров.

Германия сомневается в необходимости отключения России от SWIFT

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из SWIFT.

Министр объяснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".