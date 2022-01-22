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Украина резко ответила главе ВМС Германии на слова о Крыме и Путине: нуждаемся в разъяснении

Новина українською →
Киев, Суббота 22 января 2022 13:40
Украина резко ответила главе ВМС Германии на слова о Крыме и Путине: нуждаемся в разъяснении Фото: в Украине отреагировали на заявления главы ВМС Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Дмитрий Левицкий

Сегодня глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым не вернется в состав Украины, а вступление Грузии в НАТО - неразумно. В украинском МИДе резко ответили немецкому высокопоставленному чиновнику.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, такие заявления категорически неприемлемы.

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - говорится в заявлении.

В Украине также удивлены словам Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией", в то время как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены", - заявили в МИД.

МИД Украины требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.

Напомним, в Германии сделали ряд и других заявлений, в частности страна сомневается в необходимости отключения России от SWIFT.

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