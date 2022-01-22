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Не самое действенное. Германия сомневается в необходимости отключения России от SWIFT

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Берлин, Суббота 22 января 2022 12:26
Не самое действенное. Германия сомневается в необходимости отключения России от SWIFT Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из SWIFT. Речь идет о международной межбанковской системе передачи информации и осуществления платежей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Такое решение, по ее словам, может быть самым сильным ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно самым действенным, сказала Бербок в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

Министр объяснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры на случай дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - добавила Бербок.

Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT.

Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.

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Российская Федерация Украина SWIFT Германия
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