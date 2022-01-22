Німеччина має припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба

"Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації", - заявив міністр.

За його словами, сьогодні як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії для її стримування.

"Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - вважає Кулеба.

Разом з тим, він подякував Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - додав він.

"Крим не повернеться в склад України"

Голова ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим. При цьому він зазначив, що мета Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".

Україна вже відповіла голові ВМС Німеччини на слова про Крим і Путіна і вимагає від країни роз'яснення.

Зброї не буде

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю, бо її країна дотримується позиції - "не постачати летальної зброї до зон конфлікту".

Німеччина заблокування постачання зброї Україні з Естонії

Німеччина відмовилася видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. Проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів.

Німеччина сумнівається у необхідності відключення Росії від SWIFT

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію із SWIFT.

Міністр пояснила, що західні країни ретельно вивчають, які саме економічні та фінансові санкції проти Кремля "справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом".