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Предоставит ли Германия оружие Украине: официальный ответ министра обороны

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Берлин, Суббота 22 января 2022 14:17
Предоставит ли Германия оружие Украине: официальный ответ министра обороны Фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие. По ее словам, Германия придерживается своей политики "не поставлять летальное оружие в зоны конфликта".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt.

По ее словам, Германия поддерживает Украину другими средствами. В частности, в феврале передадут полевой госпиталь.

"Мы также поставили аппараты искусственной вентиляции легких. И мы лечим тяжело раненых украинских солдат в наших госпиталях Бундесвера. Поэтому мы поддерживаем Киев. Теперь мы должны сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия сейчас бесполезны - такое мнение федерального правительства", - сказала Ламбрехт.

Министр заявила, что Германии прилагает все усилия, чтобы предотвратить российское вторжение.

"Когда прямо у границы с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских солдат, это чрезвычайно угрожающая ситуация. Мы встревожены, видим опасность и делаем все возможное, чтобы ее предотвратить", - сказала она.

Напомним, тем временем глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не вернется в состав Украины и Путин, скорее всего, заслуживает уважения.

После этого в украинском МИД сделали резкое заявление.

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