Предоставит ли Германия оружие Украине: официальный ответ министра обороны
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие. По ее словам, Германия придерживается своей политики "не поставлять летальное оружие в зоны конфликта".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt.
По ее словам, Германия поддерживает Украину другими средствами. В частности, в феврале передадут полевой госпиталь.
"Мы также поставили аппараты искусственной вентиляции легких. И мы лечим тяжело раненых украинских солдат в наших госпиталях Бундесвера. Поэтому мы поддерживаем Киев. Теперь мы должны сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия сейчас бесполезны - такое мнение федерального правительства", - сказала Ламбрехт.
Министр заявила, что Германии прилагает все усилия, чтобы предотвратить российское вторжение.
"Когда прямо у границы с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских солдат, это чрезвычайно угрожающая ситуация. Мы встревожены, видим опасность и делаем все возможное, чтобы ее предотвратить", - сказала она.
Напомним, тем временем глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не вернется в состав Украины и Путин, скорее всего, заслуживает уважения.
После этого в украинском МИД сделали резкое заявление.