В МЗС Польщі заявили, що не відмовляться від спроб заблокувати "Північний потік-2"

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

За словами Чапутовича, енергопровід загрожує енергетичній безпеці в Європі

Польща не відмовиться від спроб заблокувати побудову газогону "Північний потік-2". Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович у розмові із "Польським радіо", передає РБК-Україна.

За його словами, газопровід, будівництво якого триває і яким мають намір транспортувати російський газ в Німеччину, загрожує енергетичній безпеці в Європі і застеріг, що проект може стати політичним інструментом у руках Росії.

"Сам газ - це енергетична сировина і можна постачаннями або зупинкою транспортування палива здійснювати тиск на інші держави, як це було раніше у випадку дій Росії щодо України", - зазначив він.

З іншого боку, його словами, сама газомагістраль дає Росії привід для патрулювання всього Балтійського моря, а також її можна використовувати для передачі інформації. Вона має певне військове значення.

Нагадаємо, місія США в Європейському союзі заявила, що будівництво російського газопроводу "Поганий потік-2" зменшить можливості диверсифікації.

Зазначимо, під час зустрічі з канцлером Німеччини президент РФ Володимир Путін пообіцяв Меркель профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США. При цьому нещодавно стало відомо, що Німеччина готова підтримати появу в країні газу зі Сполучених Штатів.