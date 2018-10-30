Німеччина діє проти позиції ЄС у питанні будівництва "Північного потоку-2", - МЗС Польші

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Єврокомісія вважає, що на газопровід має поширюватися третя газова директива

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що у питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції Європейського союзу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Чапутовича, Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на "Північний потік-2" має поширюватися третя газова директива.

"Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес. Так Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію", - сказав Чапутович.

Нагадаємо, Польща не відмовиться від спроб заблокувати побудову газогону "Північний потік-2".

Зазначимо, під час зустрічі з канцлером Німеччини президент РФ Володимир Путін пообіцяв Меркель профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США. При цьому нещодавно стало відомо, що Німеччина готова підтримати появу в країні газу зі Сполучених Штатів.