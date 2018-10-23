ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Германия решила покупать газ в США, - WSJ

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 11:12
Фото: Ангела Меркель и Дональд Трамп (facebook.com/trendsilk)
Фото: Ангела Меркель и Дональд Трамп (facebook.com/trendsilk)

На севере Германии построят терминал сжиженного природного газа

Германия готова поддержать появление в стране газа из Соединенных Штатов. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с депутатами, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным WSJ, вопросы правительственной поддержки усилиям, направленным на появление американского газа обсуждался на закрытом завтраке Меркель с депутатами.

В частности, канцлер сообщила о решении немецкого правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США. Он расположится на севере Германии, стоимость строительства - 500 млн евро (576 млн долларов).

Источники WSJ отмечают, что Меркель назвала такой шаг "стратегическим" и сказала, что строительство терминала для СПГ может окупиться в долгосрочной перспективе.

"Это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке", - пишет WSJ.

Отдельные чиновники из обеих стран предполагают, что благодаря такому решению Берлин пытается решить торговый спор с Вашингтоном. Еще одной мотивацией считаются надежды Германии избежать санкций США из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, недавно миссия в Европейском союзе США отметила, что "Северный поток-2" (Nord Stream 2) подрывает стабильность в Европе. С аналогичными заявлениями неоднократно выступал президент США Дональд Трамп.

Ззаначимо, во время встречи с канцлером Германии Путин пообещал Меркель профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США.

Трамп намерен наращивать ядерный арсенал США Меркель готова поддержать строительство американского СПГ-терминала, - WSJ
Новости Украины газДональд ТрампАнгела Меркель Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь