Германия решила покупать газ в США, - WSJ

Фото: Ангела Меркель и Дональд Трамп (facebook.com/trendsilk)

На севере Германии построят терминал сжиженного природного газа

Германия готова поддержать появление в стране газа из Соединенных Штатов. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с депутатами, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным WSJ, вопросы правительственной поддержки усилиям, направленным на появление американского газа обсуждался на закрытом завтраке Меркель с депутатами.

В частности, канцлер сообщила о решении немецкого правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США. Он расположится на севере Германии, стоимость строительства - 500 млн евро (576 млн долларов).

Источники WSJ отмечают, что Меркель назвала такой шаг "стратегическим" и сказала, что строительство терминала для СПГ может окупиться в долгосрочной перспективе.

"Это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке", - пишет WSJ.

Отдельные чиновники из обеих стран предполагают, что благодаря такому решению Берлин пытается решить торговый спор с Вашингтоном. Еще одной мотивацией считаются надежды Германии избежать санкций США из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, недавно миссия в Европейском союзе США отметила, что "Северный поток-2" (Nord Stream 2) подрывает стабильность в Европе. С аналогичными заявлениями неоднократно выступал президент США Дональд Трамп.

Ззаначимо, во время встречи с канцлером Германии Путин пообещал Меркель профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США.