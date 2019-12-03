В Германии задержали экс-нардепа Онищенко

Бывшего народного депутата Александра Онищенко по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Германии. Об этом сообщают "Схемы".

Сообщается, что Онищенко был задержан 29 ноября в немецком городе Аахен. Далее немецкий суд должен вынести решение о его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем просили в НАБУ. Кроме этого Онищенко должны избрать меру пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Напомним, НАБУ в 2018 году завершил расследование по делу Онищенко. Согласно данным следствия, бывший нардеп являлся руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

В феврале 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в суд в отношении Онищенко по так называемому газовому делу.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, Онищенко должны были экстрадировать в Украину с Испании, где тот скрывается от следствия, в декабре. Сытник отметил, что экс-нардеп проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции в Украину.

Позже сам Онищенко заявил, что планирует вернуться в декабре в Украину. В качестве подтверждения он предоставил билет на рейс Ryanair 13 декабря из Барселоны в Киев.